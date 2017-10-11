DHA YURT - Savcı: 'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor' deyince ateş etmeye başladı/EK

POLİS MEMURU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Korkuteli Adliyesi\'nde dün makam odasında savcı A. Kadir Küçüköner\'i tabancayla vuran polis memuru Turgut Avcı ile aynı adliyede katip olarak görev yapan eşi Şerife Avcı, ifadeleri için Korkuteli Adliyesi\'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Şerife Avcı polis tarafından adliyeye getirilirken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turgut Avcı, jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Korkuteli Adliye Sarayı\'nın arka girişinden getirilen Turgut Avcı ve eşi Şerife Avcı, cumhuriyet savcılığında ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Turgut ve Şerife Avcı\'nın adliyeye getirilişi



Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)