T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi merkezli 4

11 Kasım 2017 15:09

MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir\'de de hafif şekilde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56\'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir\'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Haber: MANİSA (DHA) 

=========================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA SaruhanlıDepremBoğaziçiKandilli RasathanesiDeprem Araştırma EnstitüsüRichterYerinKısaHaber MANİSA DHA  =========================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24