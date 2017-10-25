DHA YURT - Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

ARTVİN’in Hopa İlçesinde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a sokmaya çalıştığı bir çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda yaşandı. Gürcistan uyruklu bir kişi valizle sınırı geçmeye çalıştığı sırada görevliler hareketlerinden şüphelendi. Gümrük Muhafaza memurları Gürcistan uyruklu kişiden valizi açmasını istedi. Karşı çıkan kişi görevliler tarafından tutulurken bir diğer görevlinin açtığı valizin içinden bir çocuk çıktı. 14 yaşındaki S.K. olduğu öğrenilen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı. Çocuğun Gürcistan’da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valizden çocuğun çıkarılma anı

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/ARTVİN,(DHA)

