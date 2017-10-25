DHA YURT - Saray'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (4)

VALİLİK: KAYIP ASKERİ ARAMA ÇALISMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ Valiliği, Saray İlçesi\'nde sele kapılan araçta kaybolan askerin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yazılı açıklamada, \"25.10.2017 Çarşamba günü ilimiz Saray İlçesi\'nde etkili olan yağış neticesinde sel riski bulunan Saray İlçesi Kiremithane Deresi mevkiini kontrol etmek üzere 3\'ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan saat 11.30 da bölgeye hareket eden 1 adet zırhlı personel taşıyıcı içerisinde bulunan 4 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız, bölgede incelemelerde bulunurken Kiremithane Deresi mevkiinde köprü üzerinde sel suyuna kapılmış olup 3 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız araç içinden çıkmayı başararak yüksek bir yere sığınmışlardır. Daha sonra bulundukları yerlerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılmışlardır. Ancak aynı olayda sel suyuna kapılan 1 askeri personelimiz halen kayıp olup arama kurtarma çalışmaları AFAD ekipleri ve Deniz Polisi tarafından sürdürülmektedir.\"

Haber: TEKİRDAĞ,(DHA)