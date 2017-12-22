DHA YURT - Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa\'yı etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile sınır hattında bulunan Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Suruç\'ta etkili olmaya başlayan toz bulutu, sürücülere zor anlar yaşatırken, astım hastaları da nefes almakta güçlük çekti. Uzmanlar, astım hastalarını tozlu havada dışarı çıkmaması yönünde uyardı. Şanlıurfa\'da gökyüzü gri renge bürünürken, yetkililer toz bulutunun gün içerisinde dağılmasının beklendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toz bulutu

- Kentten detay

- DHA muhabiri Ali Leylak anons

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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