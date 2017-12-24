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DHA YURT - Şanlıurfa’da, Kudüs’e destek mitingi

ŞANLIURFA'da, Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen mitingde ABD’nin ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti’ olarak tanıma kararı protesto edildi

24 Aralık 2017 20:08

ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen mitingde ABD’nin ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti’ olarak tanıma kararı protesto edildi.
Şanlıurfa’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Topçu Meydanında düzenlenen ‘Kudüs’e sahip çıkıyoruz’ mitingine katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Kur’an-ı Kerim okunan mitingde Filistin ve Kudüs ile ilgili marşlar seslendirildi. Mitingde konuşan İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Kudüs için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Kudüs\'ün emin ellerde olmadığı sürece geleceğin sürekli tehdit altında olacağını dile getirdi.
İsrail ve ABD aleyhine sık sık sloganların atıldığı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan ve Mahmut Kaçar ile binlerce kişinin katıldığı miting, okunan dualarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Vatandaşların miting alanına gelmesi
- Slogan atan ve pankart açan vatandaşlar
- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin konuşması
- İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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