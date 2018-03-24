DHA YURT - Sandıklı'ya şehit ateşi düştü

SİİRT\'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in (31) acı haberi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'nde şehit oldu. Şehidin Sandıklı merkez İstasyon Mahallesi\'nde oturan babası Salih ve annesi Cennet Çetin\'e şahadet haberini Kaymakam Köksal Şakalar, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin birlikte verdi.Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in baba evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin baba evinin önünden görüntüler

- Türk bayrağı asılması

- Şehidin fotosu

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)