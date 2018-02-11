DHA YURT - Samsunlu şehidi 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

AFRİN’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit düşen evli 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin\'i memleketi Samsun\'da yaklaşık 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e giden ve burada çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirildi. Çiğdem Şahin, şehit eşinin askeri kıyafetini giyerek karşıladı. 2015 yılında polis memurluğu görevini bırakıp, Piyade Uzman Çavuş olan şehit Hüseyin Şahin\'in 5 ay önce evlendiği belirtildi. Cenaze töreninde şehit annesi Behiye Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin babası Seyit Ahmet Şahin\'in ise 2007 yılında vefat ettiği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin\'in cenazesi, Kevser Camii\'nde öğle namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi\'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin\'in cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitin askerlerin üzerinde gelişi

-Şehitin eşinin askeri kıyafetli görüntüleri

-Şehit eşinin taziyeleri kabulü

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Şehitin top aracında gitmesi

-Şehit eşinin tabutun arkasında yürümesi

-Cenaze aracının gidişi

-Şehitin fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

