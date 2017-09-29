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DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİT, ÖMER HALİSDEMİR İLE SİLAH ARKADAŞIYDI Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdem

29 Eylül 2017 20:22

ŞEHİT, ÖMER HALİSDEMİR İLE SİLAH ARKADAŞIYDI

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı. Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, \"İkisi de özel kuvvetlerde aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa\'nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir\'in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS VE AKAR OPERASYONLARINDA DA BULUNDU
Arif Acar, Şehit uzman çavuş Yahya Acar\'ın, Haziran 2014\'te terör örgütü DEAŞ\'ın rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın kurtarılması için Akıncılar Üssü\'ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

Haber:SAMSUN,(DHA) 
 

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