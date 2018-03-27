DHA YURT - Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava destekli operasyon : 11 terörist etkisiz hale getirildi 

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığı içinde olduğu değerlemdirilen bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Teröristlerin bulunduğu bölgeye akşam saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre ; düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: HATAY, (DHA)

