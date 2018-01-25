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DHA YURT - Roketli saldırıdan bir gün önce şehit olmak istediğini söylemiş

Kilis'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camisinde namaz kılarken hayatını kaybeden terzi ve 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir'in geçen Salı günü çekilen görüntüleri ortaya çıktı

25 Ocak 2018 14:47

Kilis\'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camisinde namaz kılarken hayatını kaybeden terzi ve 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir\'in geçen Salı günü çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın esnaf ziyareti kapsamında Aydemir\'in terzihanesini ziyaret ettikleri yer alıyor. Görüntülerde Vali ve Belediye Başkanı ile sohbet eden Muzaffer Aydemir\'in \"Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam. Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı\" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü
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-Muzaffer Aydemir\'in geçen Salı günü çekilen görüntüleri 
-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın Muzaffer Aydemir\'in ile konuşması 

Haber: Mücahit YOLCU/KİLİS,(DHA)- 

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