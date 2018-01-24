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DHA YURT - Roket saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

24 Ocak 2018 23:17

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis\'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

Görüntü DÖkümü
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-Cami önünden görüntü
-Yaralıların ambulans konulması
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-detaylar

Haber-Kamera: KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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