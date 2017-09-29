DHA YURT - Rize'de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı

Drone görüntüleri

RİZE’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü\'nde şiddetli yağmurun ardından sel ve heyelan oluşan bölgede bir evde mahsur kalanlara arama-kurtarma ekipleri sabah saatlerinde ulaştı. Tedbir amaçlı evlerini boşaltarak bir eve sığınan 13 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Meydana gelen sel ve heyelanda evi toprak altında kalan 65 yaşında Emine Canıbeyaz “Çok büyük gürültüyle evim yıkıldı\" diyerek gözyaşı döktü. Mahsur kalanları evinde ağırlayan Halik Kabaoğlu ise “Birden bire aniden yağmur bastırdı. Her yer kopmaya başladı. Komşularım bize sığındı\" dedi.

İlçenin Kaptanpaşa Köyü Şen Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda son anda terk ettiği evi toprak altında kalan 65 yaşında Emine Canıbeyaz ve çevrede tedbir amaçlı evlerini boşaltan 11 kişiyle birlikte komşuları 85 yaşındaki Halik Kabaoğlu’nun evine sığındı. Sığınılan bu evde de çökme tehlike olmasına rağmen evi terk etmek isteyenler, yeni bir heyelan sonucu evin dışında biriken toprak yığını nedeniyle evden çıkamadı. Korku ve panik içinde mahsur kalan kişiler durumu yetkililere bildirerek kurtarılmayı bekledi.

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞTI

İlçede dün etkili olan yağış sonrası oluşan sel ve heyelan nedeniyle Gürpınar Köyü’nde bir eve sığınan 13 kişiye dün ulaşamayarak ilçedeki kriz merkezine dönmek zorunda kalan arama kurtarma ekipleri bu sabah saatlerinde yeniden harekete geçti. Günün aydınlanması ve yağışın dinmesiyle yol çıkan AFAD, AKUT, UMKE ve 112’ye bağlı ekipler çevredeki patika yolları kullanarak sel ve heyelan yaşanan Kaptanpaşa, Gürpınar, Seslidere ve Yeşiltepe köylerine ulaştı.

EVİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİ

Mahsur kalanların kurtarılması sırasında ev sahibi Halik Kabaoğlu bu sırda evinden ayrılmayacağını söylemesi üzerine ekipten bir kişi “Yağmur yeniden geliyor, burası çok tehlikeli. Allah’ını seversen götürelim seniö şeklinde uyardı. Bunun üzerine ikna olan yaşlı adam ve 13 kişi için evden tahliye çalışması başlatıldı. Evde mahsur kalanlar arasında yer alan yatalak hasta 91 yaşındaki Fatma Canıbeyaz da sedye ile yaklaşık 30 dakikalık dik ve patika alandaki zorlu yolculuğun ardından yola indirildi ardından da konulduğu ambulansla hastaneye sevk edildi.

‘KOMUŞULARIMIZ BİZE GELDİ’

Ev sahibi Halik Kabaoğlu yaşadıklarını anlatarak “Birden bire aniden yağmur bastırdı. Her yer kopmaya başladı. Komşumuzun evi yıkıldı. Hiçbir yere kaçamadık. Komşularımız da bize geldi, mecburen buraya sığındılarö dedi. Heyelan da evi toprak altında kalama anı cep telefonu kamerasına da yansıyan Emine Canıbeyaz ise “Çok büyük gürültüyle evim yıkıldı. Biz evden çıkmıştık ama 2 ineğim toprak altında kaldı. Evim gittiö diyerek gözyaşı döktü.

HELİKOPTER DESTEK VERDİ

Dün hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamayan ve Erzurum’a dönen askeri helikopter de yağışın dinmesi ve havanın düzelmesiyle birlikte bölgeye gelerek ilçenin Gürpınar, Seslidere ve Yeşilepe köylerindeki heyelanlı bölgelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına havadan destek verdi. Gürpınar Köyü’nde evi yıkılan, heyelanda da kızı 50 yaşında Songül Tolan’ı kaybeden, kendisi yaralı kurtulan 75 yaşındaki Esma Tolan ise askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anı da cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

DHA DRONE’LA GÖRÜNTÜLEDİ

Yağmurun etkisi kaybettiği Rize’de ulaşılan Çayeli ilçesindeki Kaptanpaşa, Seslidere, Yeşiltepe ve Gürpınar köylerinde hasarın boyutları da gözler önüne serildi. Heyelan bölgesi ise DHA tarafından Drone kamarası ile havadan görüntülendi. Bahse konu köylerin bulunduğu Senoz Vadisi’nde çok sayıda ev çevresinde heyelan meydana geldiği, çok sayıda evin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı görüldü.

KIZILAY BÖLGEDE

Sel ve heyelanın vurduğu ilçeye gelen Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Bu arada kapanan kara yolu ve bazı köy yollarının ise ulaşıma açılması çalışmaları çok sayıda iş makinesi yardımıyla sürüyor.

Bu arada Rize Valiliği Kriz Merkezi bünyesinde bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Görüntü Dökümü

EKİPLERİN BÖLGEYE ULAŞMASI

Evde mahsur kalanların görüntüleri

Ev sahibi adamın konuşması

Evden tahliye görüntüleri

Evi yıkılan kadının ağlayarak olayı anlatması

Hastanın ambulasa konulması

Drone görüntüleri

Askeri helikopter görüntüleri

HABER KEMARA: MUHAMMET KAÇAR / RİZE (DHA)

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