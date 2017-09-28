DHA YURT - Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (6)

HEYALAN ANI KAMERADA

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmurun ardından sel ve heyelan oluştu. Köyde bir kişiye ait arazideki heyelan anı da çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi. Heyelan anına ait görüntülere yağışla birlikte köyde yer alan arazi ve bir evin saniyeler içerisinde toprak altında kaldığı yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılarak binlerce takipçi tarafından izlenen heyelan anı görüntülerine ilişkin \'Dehşet\' şeklinde yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Heyelan anı görüntüsü

HABER: MUHAMMET KAÇAR/RİZE,(DHA)