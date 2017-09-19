DHA YURT - Reyhanlı’da sınıra askeri araç sevkiyatı devam ediyor

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinden trenle hareket eden ve dün İskenderun Garı\'na ulaşan askeri araçlar, bugün Reyhanlı İlçesi\'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında Reyhanlı\'ya giriş yapan askeri araç konvoyu, sınırdaki birliklere gönderildi.

Görüntü dökümü

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- Askeri araçların Reyhanlı\'ya gelmesi

- Hareket halindeki araçlar



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Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)