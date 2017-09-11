DHA YURT - Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

ADANA\'da bir restoranın eski ve yeni sahibi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile Orhan isimli bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı\'ndaki lüks bir restoranda meydana geldi. Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen \'Satır\' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kemal D. ise, beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulunundu. Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olayın ardından kaçan Kemal D.\'yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan bir kişi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Olay yeri genel ve detay görüntüleri

- Yerde boş kovanlar

- Olay yeri inceleme çalışırken

- Polis aracı incelerken

Hayatını kaybeden bir kişinin tabuta taşınması

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)