DHA YURT - Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı/EK

ANNE KONUŞTU: ÇOK ÖZLEMİŞTİM YAVRUMU

Bayram Erol\'un acı haberinin gelmesi ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Erol ailesinin evinde büyük üzüntü yaşandı. Kayıp 2 çocuk ve muhtar Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları devam ederken, Erol ailesi ise evinde taziyeleri kabul ediyor. Büyük yok yaşayan anne Adile Erol, \'\'Çok özledim, hasret kaldım çocuğuma, Allah\'a şükürler olsun kavuştum. Çok özlemiştim yavrumu. Çocuğum bulundu ama yüreğim yaralı, ama biraz da olsun mutluyum. En azından çocuğuma kavuştum\'\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun evinden görüntüler

-Taziyeye gelenler

-Annenin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)