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DHA YURT - Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 24 yaşındaki Tolga Okumuş hayatını kaybetti

24 Ağustos 2017 08:58

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 24 yaşındaki Tolga Okumuş hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi\'nde meydana geldi. Tolga Okumuş idaresindeki 20 V 294 plakalı hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç sürücüsü Tolga Okumuş ön camdan dışarı fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okumuş\'un hayatını kaybettiği belirledi. Acı haberi alan Okumuş\'un yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kaza yapan otomobilden görüntü
- Yakınlarının ağlamalarından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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