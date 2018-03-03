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DHA YURT - Raco'nun merkezine büyük operasyon

Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor

03 Mart 2018 12:14

Terör tehdidi nedeniyle Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco\'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı birlikler karadan operasyon yürütürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de operasyona destek veriyor. Ayrıca Türk Jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzilerini bombardıman altına alıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Operasyona hazırlanan ve giden ÖSO birliklerinden görüntü+fotoğraf

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ /  (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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