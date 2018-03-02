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DHA YURT - Raco için operasyon başladı

Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi

02 Mart 2018 12:13


Afrin\'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.  Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco\'ya ilerleyişi DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi. 

Görüntü dökümü
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-Raco beldesi çevresinden görüntü 
-ÖSO birliklerinin bölgeye ilerleyişi
-Yağmur ve sisli havadan görüntü 
-ÖSO araçlarının gelişi
-DHA Muhabiri İrfan SAPMAZ\'ın anonsları
-detaylar

Haber: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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