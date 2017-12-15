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DHA YURT - PYD'de katılmak için yasaklı bölgeye giren 7 PYD'li gözaltında

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinden, terör örgütü Suriye'deki PKK/PYD saflarına katılmak için askeri yasaklı bölgeye girip sınırdan Talebyad'a geçmeye çalışan 5'i Suriye uyruklu, 2'si Türk 7 kişi gözaltına alındı

15 Aralık 2017 16:51

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinden, terör örgütü Suriye\'deki PKK/PYD saflarına katılmak için askeri yasaklı bölgeye girip sınırdan Talebyad\'a geçmeye çalışan 5\'i Suriye uyruklu, 2\'si Türk 7 kişi gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, askeri yasaklı Topçu Mahallesi kırsalındaki sınır hattında 7 kişiyi fark edip durdurdu. Yapılan kimlik tespitinde Suriye uyruklu A.A., G.M., Y.A., İ.H. ve E.E. ile Türk oldukları belirlenen E.Ş. ve H.B. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadelerinde sorgularında terör örgütü PKK/PYD saflarına katılmak için Talebyad\'a geçmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtilen 7 şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Gözaltına alınanlar
- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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