DHA YURT - PYD bölgesinden, nöbet kulübesine ateş: 1 asker yaralı

SURİYE\'nin Halep Kentine bağlı terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki Afrin İlçesi\'nde Kilis\'teki nöbet kulübesine açılan ateşle 1 asker yaralandı. Ateşin açıldığı bölge topçu birlikleri tarafından misliyle hedef alındı.
Halep\'in Afrin İlçesi\'ndeki terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki bölgeden, akşam saatlerinde 3\'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübesine ateş açıldı Açılan ateşle 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Saldırıya anında misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, ateş açılan bölgeyi yoğun top ateşiyle hedef aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kilis Devlet Hastanesi
- Acil servis
- Ambulansın gelişi
- Askeri araçlar
- Hastaneye gelen rütbeli askerler
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,(DHA)