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DHA YURT - Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (3)

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ Elinde pompalı tüfekle merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii'nin minaresine çıkarak şerefeden çevreye ateş eden Murat T

13 Nisan 2018 01:29

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Elinde pompalı tüfekle merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii\'nin minaresine çıkarak şerefeden çevreye ateş eden Murat T., 3 saat 50 dakika sonra ikna edildi. Eylemine son vermemek için direnen Murat T., polislerin uzun süren ikna çabaları sonucu saat 21.50\'de silahıyla birlikte minareden indi. Murat T.\'nin pompalı tüfekle ateş açarak korku yaratması üzerine akşam ve yatsı namazına gelen cemaat ise can güvenliği nedeniyle camiye alınmadı.

Borcunu ödeyemediği için hakkında mahkemece hapis cezası verildiği iddia edilen Murat T., olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından muayene edildikten sonra Çekirge Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Murat T\'nin minareden indirilip ambulansa alınması
- Ambulansın içinden görüntü
- Ambulansın hareket etmesi
- Pompalı tüfek
- Genel ve detay

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) 

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