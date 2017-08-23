T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Polisin durduğu araçta bulunan PKK'lı terörist intihar etti

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti

23 Ağustos 2017 21:26

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: \"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"


Haber: HAKKARİ, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ YüksekovaPKK terörHakkari ValiliğiAğustosYüksekovaYeni MahalleEmniyet MüdürlüğüAraçtaGlockKonuHAKKARİ DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24