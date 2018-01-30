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DHA YURT - PKK/YPG'liler sınırda tadilat yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi

30 Ocak 2018 21:43

Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye\'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG\'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi.
Akçakale\'ye komşu olan Suriye\'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terörist, Türkiye\'ye açılan eski kapı olan gümrük binasında tadilat çalışmalarına başladı. Öğleden sonra inşaat malzemesi taşıyan kamyonların geldiği gümrük binasındaki tadilat çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Teröristlerin çalışmaları Akçakale\'de çıplak gözle gözlenirken, sınır hattında askerin güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tel Abyad\'daki gümrük binası
- Teröristlerin çalışması
- Sınırdaki kazılan hendekler
- Genel ve detay görüntü

43 MB
Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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