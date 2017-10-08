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DHA YURT - PKK'nın toprağa gömülü cephanesi ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü anti tank, roketatar mühimmatının yanı sıra yüklü miktarda paltayıcı madde ele geçirildi

08 Ekim 2017 13:12

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü anti tank, roketatar mühimmatının yanı sıra yüklü miktarda paltayıcı madde ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar bulunduğu bölgede kontrollü olarak imha edildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde, dün saat 06.20\'den itibaren başlatılan özel birlik operasyonu sonucu toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan içerisinde tespit edilen 36 adet anti tank, 69 adet anti personel olmak üzere toplam 105 adet roketatar mühimmatı ve 40 adet sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kerpiçören mezrası içerisinde sahipsiz olarak bulunan 44 PS 456 plakalı gri renkli Ford Transit Connect marka araç çekici marifetiyle Lice İlçe Jandarma Komutanlığına çekildiğini de belirtilerek, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\"denildi.

Görüntü Dökümü: 
-Ele geçirilen cephanelik
-Patlayıcıların imha anı
-Genel ve detay görüntü

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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