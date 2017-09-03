DHA YURT - PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi



HAKKARİ merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK\'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK\'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bombalanan bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

-hedeflerin imha edilme anı

Haber: HAKKARİ, (DHA) -