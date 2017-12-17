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DHA YURT - Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu

17 Aralık 2017 01:18

GAZİANTEP\'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler ve yüzünde ise kızarıklık olduğu tespit edildi.

Kemal Köker Caddesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı\'nda bugün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cesedin konulduğu valiz
- Polislerin incelemeleri
- Ambulansa konulması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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