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DHA YURT - Parkta ağaca asılı ceset bulundu

BURSA'da bir parkta ağaca asılı erkek cesedi bulundu

07 Aralık 2017 08:36

BURSA\'da bir parkta ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp parkında gece saatlerinde meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan 2 kişi iple ağaca asılmış bir erkek cesedi görünce durumu hemen polis bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemelerde cesedin Mesut Ş. (34) olduğunu belirledi. Polis ekipleri Mesut Ş.\'nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Mesut Ş\'nin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Ş\'nin eşi ve çocuklarından ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı, 1 hafta önce de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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Olay yerinden detaylar
Polis araçları ve ambulanstan detaylar

(SÜRE: 1 dk 26 sn - BOYUT: 68 MB)

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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