DHA YURT - Park alanında yangın çıktı, 4 otobüs yandı

ANTALYA\'da, bir turizm firmasına ait araç hurdalığında çıkan yangında kullanılmayan 4 otobüs yandı.

Aksu İlçesi Tesisler Caddesi\'nde bir turizm firmasına ait kullanılmayan ve hurdaya ayrılan otobüslerin park edildiği otoparkta saat 12.30 sıralarında kaynakla parça sökümü sırasında yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek birbirine yakın park edilen 3 otobüse daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler öncelikle yangının diğer araçlara da sıçramasını önlemek için çalışma yaptı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 3 otobüs tamamen yanarken bir otobüs ise kısmen yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan otobüslerden görüntü

- Ekiplerin söndürme çalışmaları

- Otobüsler detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)