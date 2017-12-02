DHA YURT - Palandöken'de gece kayaklı sezon açılışı

TÜRKİYE\'de ilk gece kayağını 2011 yılında açıldığı Palandöken kayak merkezinde başlatan Sway Otel, her sezon olduğu gibi bu yıl da 4 kilometrelik aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak gösterisiyle \'merhaba\' dedi.

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında sezonu açan otel, geçen hafta kar yağışının ardından suni karlandırma sistemi kullanılarak pistlerini kayak yapmaya hazır hale getirdi. Sway Otel\'in, düzenlediği açılış gecesine protokol ile birlikte oteli dolduran yerli ve yabancı konuklar katıldı. Davetliler, havai fişek eşliğinde meşaleli kayak ve animatörlerin karda dans gösterisi ile eğlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü gecede davetliler, sporcuların zirveden meşalelerle kayarak iniş gösterisini alkışladı. Yakılan ateşin etrafında dans eden çiftler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

Otelin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, aydınlatılmış pistler sayesinde müşterilere 24 saat kayak keyfi sunduklarını belirtti. Palandöken\'i tercih edenlerin muhteşem bir tatil geçireceğine dikkati çeken Akça, \"1 Aralık 2018 Palandöken\'de her zaman olduğu gibi Türkiye\'de ilk defa kayak sezonu açılmıştır. Her şey çok güzel. Doğal yağan karla beraber suni karla takviyeler yapılmıştır. Şu anda pistlerimizde yaklaşık 80-90 santimetre kar var. İlk grubumuz sabah itibariyle geldi ve pistlere çıktı. Palandöken\'de her zaman olduğu gibi yine güneşli çok güzel bir hava var. Kayak için her şey hazır. Bu yıl yüzde 85-90\'ı yerli müşterimiz olacak. Bununla birlikte yurt dışıından özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Mart ayının sonlarına doğruda İran\'dan misafir bekliyoruz. Avrupa\'dan çok fazla olmamakla beraber ara ara misafirimiz gelecek\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçük çocuğun kayak öğrenmesi

-Kayak merkezinde bekleyenler

-Kayak yapan vatandaşlar

-Kayak merkezinden detaylar

-Ömer Akça ile röp

-Kayak yapan vatandaşlar ile röp

-Meşaleli kayaktan detay

-Havai fişek gösterisi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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