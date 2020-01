DHA YURT - (ÖZEL)  Sınırın sıfır noktasında gece gündüz vatan nöbeti

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çukurca Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, Türkiye\'nin Irak sınırında bulunan 2 bin 500 rakımlı Sancak Tepe ile 2 bin rakımlı Bayrak Tepe üs bölgelerinde teröristlere karşı el tetikte termal kameralarla gece-gündüz gözetleme yapıp, kuş uçurtmuyor.

Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde polis ve asker, teröristlere büyük kayıplar verdirirken, amansız olarak yürütülen mücadele 24 saat kesintisiz yürütülüyor. Irak\'ın sınırında olan ve bugüne kadar çok sayıda teröristlerin saldırısına uğrayan yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca\'yı, kuş bakışı görebilen Sancak Tepe ve Bayrak Tepe\'yi ise çevik kuvvet ekipleriyle birlikte özel hareket polisleri koruyor. Mehmetçikler, bu yıl yaz ayları boyunca ilçenin kırsal kesimlerinde, özellikle de Irak sınırına kurulan yeni üs bölgeleri sayesinde teröristlere nefes aldırmazken, özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri ise sızmalara karşı el tetikte termal kameralarla gözetleme yaparak gece ve gündüz ilçeyi teröristlerden koruyor.

\"VATANA CANIMIZ FEDA\"

Sıfır noktasındaki Çukurca\'da adeta kuş uçurtmayan özel hareket polisleri, vatan için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtiyor. Yaz aylarındaki sıcak, kış aylarındaki soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirten polisler, nöbet tuttukları üs bölgelerinin çok kritik olduğunu belirterek şöyle dedi: \"Burada bölücü örgüt unsurlarına karşı asker ve güvenlik korucularıyla birlikte vatanımızı korumak için 7/24 vatan nöbeti tutuyoruz. Yazın hava sıcaklığı zaman zaman 35-45 dereceye kadar çıkıyor. Kışın ise sıfırın altında eksi 35’e iniyor. Ama ne olursa olsun halkımız şunu bilsin ki, biz her zaman buradayız, bu şerefli görevin başındayız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu vatan için seve seve kanımızı akıtmaktan da çekinmeyeceğiz. Bu şerefli bayrağın altında kardeşçe, milletçe birlikte yaşayacağız. Her kes bundan emin olsun.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerini üs bölgesinde nöbet tutmaları

-Polislerin mevzi alanlarında gezmeleri, çevreyi incelemeleri

-Termal kamera ile gözetleme yapan polis

-Özel hareket polislerini gece nöbet tutması

-Üs bölgesinden Çukurca ilçesi

-Tepeden çukurca\'nın gündüz ve gece görüntüsü

-Üs bölgelerinde el tetikte bekleyen polis

-Sancak Tepe ve Bayrak Tephe\'de nöbette olan polislerden detaylar

-Özel hareket ve çevik kuvvet polisleri ile röportaj

-Bölgedeki karlı tepeler

-Çevreden ve nöbet bölgelerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================