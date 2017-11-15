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DHA YURT - (ÖZEL) Osmaniye'de 2 kuzenin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında 

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Beylen'in Şanlıurfa'da asker olduğu öğrenildi  Osmaniye'de 6 Kasım tarihinde 2 kuzenin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

15 Kasım 2017 21:36

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Beylen\'in Şanlıurfa\'da asker olduğu öğrenildi 

Osmaniye\'de 6 Kasım tarihinde 2 kuzenin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Seyir halinde olan ve anayola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan 2 kuzen yaşamını yitirdi.  Hayatını kaybedenlerden Abdullah Beylen\'in Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Osmaniye\'ye geldiği belirtildi. 

Kaza 6 Kasım 2017 tarihinde saat 21.00 sıralanında Osmaniye  Alhanlı yolu üzerinde meydana geldi. Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan 21 yaşındaki Abdullah Beylen, izin için memleketi Osmaniye\'ye geldi. İzninin son gününde Abdullah Beylen kuzeni Eyüp Beylen ile motosiklete gezintiye çıktı. Alhanlı yolu üzerinde seyir halindeki ve ana yola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobil çarptı.  Otomobilin çarpmasıyla birlikte 2 kuzen metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. 21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen yan yana Osmaniye\'de toprağa verildi. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA   
21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen\'in hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kuzenin bulunduğu motosiklete arkadan hızla gelen bir otomobilin çarpması ardından motosikletin metrelerce sürünmesi yer alıyor. 

YAKINLARI TEPKİLİ 
Kazada kardeşi Eyüp Belen ve kuzeni Abdullah Beylen\'i kaybeden Ahmet Beylen, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu iddia ederek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 

Görüntü DÖkümü
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-GÜVENLİK KAMERASI 
-Kaza anı
-Otomobilin motosiklete hızla çarpması
-motosikletin metrelerce sürüklenmesi
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-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler 

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FOTOĞRAFLAR 
-Sözleşmeli Er Abdullah Beylen\'in fotoğrafı
-Eyüp Beylen\'in fotoğrafı 
-Abdullah ve Eyüp Beylen\'in mezarlarından fotoğraflar 

Haber: OSMANİYE (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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