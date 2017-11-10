DHA YURT - (ÖZEL) Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79\'ncu yıldönümünde terör örgütü PKK ile Ağrı\'nın kırsalında mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı. Operasyondan dönen jandarma komanda timleri saat 09.05\'te karakoldan gelen siren sesini duyunca Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Komandoların saygı duruşu sırasında diğer timdeki komandoların siper alarak güvenliği sağlaması dikkat çekti.

Ağrı\'ya 30 kilometre uzaklıktaki Mollazede Tepe Mevkiine konuşlandırılan Cumaçay Jandarma Karakolu\'nun içtima alanında düzenlenen anma törenlerine Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Yahya Tanış, askerler ve güvenlik korucuları katıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Zeynel Göçer\'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun gönderdiği mesaj okundu. Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile devam eden anma törelerinde jandarma er Rafet Kuş, \'Mustafa Kemal\'i Düşünüyorum\' şiirini okudu. Saat 09.05\'de sirenler çaldı. Asker ve güvenlik korucuları saygı duruşunda bulunurken kışladaki bayraklar da yarıya indirildi.

OPERASYON DÖNÜŞÜ SAYGI DURUŞU

Bu sırada bölgede PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Polat\' operasyonundan dönen jandarma komando timi saat 09.05\'te karakoldan gelen siren seslerini duyunca Ata\'ya saygı duruşunda bulundular. Komandoların saygı duruşu sırasında diğer timdeki komandoların siper alarak güvenliği sağlaması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karakol ictima alanın da toplan erbaş ,er ve korucular

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Jandarma Kıdemli Bçvş Zeynel Göçerin konuşması

-J.Er Rafer Kuş’un şiir okuması

-Nöbet kulesinde silahlı nöbet bekleyen askerler

-Jandarma timlerinin arazideki faaliyeti

-Siren çalması

-Operasyondaki askerlerin selam durması ve mevzi alması

-Operasyondan dönüş

-Jandarma Komando Bölük komutanına tekmil verilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / AĞRI(DHA)