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DHA YURT - (ÖZEL) İncirlik'te 'hayalet kent' görüntüsü

ADANA'da bir dönem İncirlik Üssü'nde görev yapan 20 binden fazla yabancı askere hediyelik eşya, halı, spor aletleri ve av malzemeleri satışı yapan mahalle esnafı, iş yapamayınca dükkanları boşaltıp kapatmaya başladı

22 Ağustos 2017 13:54

ADANA\'da bir dönem İncirlik Üssü\'nde görev yapan 20 binden fazla yabancı askere hediyelik eşya, halı, spor aletleri ve av malzemeleri satışı yapan mahalle esnafı, iş yapamayınca dükkanları boşaltıp kapatmaya başladı.
\'Küçük Amerika\' olarak adlandırılan ve halen yaklaşık 3 binin üzerinde yabancı askerin görev yaptığı üssünün de bulunduğu merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Mahallesi\'nde ABD\'nin Körfez ve Irak Savaşı döneminde parlak bir ticari dönem geçiren işyeri sahipleri, asker sayısı azalıp üs dışına çıkışları da kısıtlandığı için işleri durunca dükkanlarını satmaya ve kiralamaya başladı. Uzun süredir devam eden bu durum nedeniyle üzerinde \'kiralık\' veya \'satılık\' yazılı dükkanlar, \'hayalet kent\' görüntüsü oluşturdu. İş yapamadıkları için dükkanları kapanan esnaf, alışverişin durduğunu, işyerlerini satamadıklarını, kiraya bile veremediklerini anlattı. İncirlik Üssü\'nde, 2015\'te terör olaylarında dikkatli olunması için verilen \'Charlie Alarmı\' (sarı alarm) devam ediyor. Bu nedenle yabancı askerler üs dışına zorunlu olmadıkça çıkmıyor.

Görüntü Dökümü
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- İncirlik mahallesi tabelası 
- DHA Muhabiri Yusuf Baştuğ\'un anonsları 
- Boş ve kiralık yazısı bulunan dükkanların görüntüsü
- Boş dükkanlardan genel ve detay
- Boş yoldan genel ve detay görüntü 

Haber:Yusuf BAŞTUĞ  -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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