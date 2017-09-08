DHA YURT - Özel güvenlik görevlisi ailesinden 5 kişiyi öldürdü (2)

Özel güvenlik görevlisi ailesinden 5 kişiyi öldürdü (2)

ÖLÜ SAYISI 5\'E ÇIKTI

Muş Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan\'ın dün akşam cinnet geçirmesi sonucu ağır yaraladığı 2 kişi de hayatını kaybetti. Aykan\'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan oğlu Musab Aykan ile Vahide Aykan da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölen 5 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Malatya\'daki Adli Tıp Kurumu\'a kaldırıldı. Firarda olan Mehmet Can Aykan\'ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Haber-Kamera: MUŞ (DHA)

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