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DHA YURT - (ÖZEL) Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

KAYSERİ’de Erciyes Üniversitesi önünden Talas İlçesi'ne yönüne giden otomobilin ön kaputunda oturan bir kişi, arızalı otomobili tamire götürmek için çalışır haldeki arkadaki otomobilin kaputuna oturarak, öndeki aracı ayakları ile itti

07 Ekim 2017 13:28

KAYSERİ’de Erciyes Üniversitesi önünden Talas İlçesi\'ne yönüne giden otomobilin ön kaputunda oturan bir kişi, arızalı otomobili tamire götürmek için çalışır haldeki arkadaki otomobilin kaputuna oturarak, öndeki aracı ayakları ile itti.
Kent merkezinden, Talas İlçesi yönüne giden Komandolar Caddesi\'nde hareket halindeki otomobilin ön kaputuna oturan kişiyi görenler şaşırdı. Ön kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman zaman dokunarak ittiği dikkat çekti. Arızalı aracın tamire götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi. Oturduğu kaput üzerinden önündeki aracı iten kişi, tehlikeli yolculukta kendisine şaşırarak bakanlara tepki göstererek, \"Önüne bak oğlum” diye çıkıştı.

Görüntü Dökümü
- Tehlikeli yolculuktan görüntüler 
-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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