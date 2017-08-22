DHA YURT - (ÖZEL) Arı kovanıyla astım ve bronşit tedavisi 

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde arıcılık yapan 62 yaşındaki Azimet Kutlu yurt dışında yaygın olarak kullanılan alternatif tıp uygulaması \'apiterapi\'nin benzeri olan arı havası sistemi ile hastalara şifa oluyor. Kutlu, maske yardımı ile arı kovanından hava vererek, astım, bronşit ve sinüzit gibi rahatsızlıkları bulunanları rahatlatıyor.

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 62 yaşındaki Azimet Kutlu, ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Şarköy\'de 1980 yılından beri arıcılık işi ile uğraşıyor. Kutlu, kendisine ait 230 kovan arıdan hem bal alıyor hem de alternatif tıpta kullanılan \'apiterapi\'yi ücretsiz olarak uyguluyor. Uygulama astım, bronşit, sinüzit, alerji gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin kovana takılan aparat sayesinde bal, polen ve propolis karışımının bulunduğu havayı teneffüs etmelerine dayanıyor. Arı yetiştiricisi Azimet Kutlu arıların bir çok faydası olduğunu, bunlardan birisinin de astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisi olduğunu ileri sürdü. Bir ayda uygulanan 3-4 terapi ile bu hastalıkların geçtiğini ileri süren Kutlu, bu tedavi için hiçbir ücret talep etmediğini ifade etti.

ASTIMA, BRONŞİTE İYİ GELİYOR

Arı yetiştiricisi Kutlu, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalarının seansları düzenli şekilde yapmaları halinde bu hastalıktan kurtulduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu arıların çok güzel bir özelliği var. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklarının en güzel ilacı bu kovanın içindeki arının kokusu. Arı kovanının üstünde iki tane delik var. Bu oksijen maskesinin hortumunu bu iki delikten birine takıyoruz. Hasta bu maskeyi takarak kovanın içindeki havayı içine çekiyor. Yarım saat bu şekilde bekliyor. Bir ayda üç dört defa yaptıktan sonra astım, bronşiti tamamen gider.\"

\'BEN DE ŞİFA BULDUM\'

Kendisinin de astım rahatsızlığı bulunduğu ve bu yöntem ile iyileştiğini iddia eden Kutlu, \"Bu Allah\'ın verdiği doğal bir ilaç. Bu tedaviden ben de fayda gördüm. Bu arının havasını aldıktan sonra bu hastalığı benden sildi. İlaç bile kullanmadım. Buraya bazı hastalar geliyor ve faydasını görüyor ama bir çok kimse bunu bilmiyor. Arı kovanındaki kokunun nefes darlığına, astıma, bronşite faydası olduğunu kimse bilmiyor. Sadece hasta olanlar değil, buraya herkes gelebilir. Bu arıların verdiği bir şifa. Ben bunun için para almıyorum. Gelenlere çay, bal ikram ediyorum, ondan da para almıyorum\" dedi. Kutlu, şimdilik sadece kendisini tanıyan ve bu yöntemi uyguladığını bilen kişilerin tavsiyesi üzerine gelenler olduğunu söyledi.

Sinüzit rahatsızlığı bulunan ve bu yöntemi denemek için Kutlu\'nun evine gelen Sıtkı Erdem de arı kovanı havası soluduktan sonra başındaki sinüzitte büyük oranda iyileşme olduğunu ve rahatladığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Kutlu\'nun evinin bahçesindeki arı kovanları

-Oksijen maskesini arı kovanına bağlaması

-Kovandan nefes çeken gencin görüntüsü

-Kutlu\'nun konuşmları

-Kovan havası alan gencin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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