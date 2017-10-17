DHA YURT - Ovit de kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

DOĞU Anadolu Bölgesi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Ovit geçiti kar yağışı nedeniyle kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkan birçok sürücü mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar iş makineleri ile çekilirken, ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize\'nin İkizdere ile Erzurum\'un İspir İlçesi arasındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, saat 15.30 sıralarında yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin etkili olması üzerine mevsimin yağan ilk karında, araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu mevsime uygun lastikler olmaması nedeniyle kara saplanan yada ilerlemekte güçlük çeken araçlar, karayolları ekipleri tarafından halatlarla çekildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye Ovit geçidinde, ekipler yolun kapanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü Ovit geçidinde mahsur kalanlar, ‘\"Kar fena geldi. Araçların tümü yazlık lastik olduğu için ilerlemek çok zor. Bu nedenle birçok sürücü yolda mahsur kaldı\" diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar ve tipi

-Yoldan kalan araç

-İş makinesinin aracı çekmesi

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ / İSPİR / ERZURUM, (DHA)

