DHA YURT - Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş açtı (2)
GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkarak uzun namlulu silahla havaya ateş açan ve etrafa tehtidler savuran C
17 Aralık 2017 00:54
GÖZALTINA ALINDI
İzmir\'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkarak uzun namlulu silahla havaya ateş açan ve etrafa tehtidler savuran C.M. (27) polis tarafından gözaltına alındı.
SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)
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