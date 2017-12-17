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DHA YURT - Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş açtı (2)

GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkarak uzun namlulu silahla havaya ateş açan ve etrafa tehtidler savuran C

17 Aralık 2017 00:54

GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkarak uzun namlulu silahla havaya ateş açan ve etrafa tehtidler savuran C.M. (27) polis tarafından gözaltına alındı.

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)
 

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GÖZALTINA ALINDI İzmir SeferihisarSEFERİHİSARDHA

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