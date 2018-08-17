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DHA YURT - Otomobilin çarptığı koyun telef oldu

ADANA'da otoyola çıkan koyuna otomobil çarptı

17 Ağustos 2018 07:03

ADANA\'da otoyola çıkan koyuna otomobil çarptı. Kazada koyun telef olurken, otomobilde ise hasar meydana geldi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Cihadiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil temirciliği yapan Fuat Çetin, gece otoyolda arızalanan bir otomobili tamir etmek için yola çıktı. Çetin\'in kullandığı 34 BKR 352 plakalı otomobil, otoyolun sol şeridinde ilerlerken aniden karşısına çıkan koyuna çarptı. Otomobilin çarptığı koyun refüje savrularak 
telef oldu. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Koyunun yola çıktığı sırada hayvanın peşinden koştuğu öne sürülen bir kişi de kazayı görünce olay yerinden kaçtı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Otomobil ve çevresindeki polis ile araç sahipleri
- Hasar gören otomobilden görüntü
- Otomobil sürücüsü araç başında polislere kazayı anlatması
- Refüjdeki telef olan koyunun başandaki polislerden görüntü
- Polislerin koyunu incelemesi
- Telef olmuş koyundan görüntü
- Polis aracı ve otoyoldan geçen araçlardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'30\" - BOYUT: 277 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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