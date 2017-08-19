DHA YURT - OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 28 yaşındaki Özlenen Baz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu\'ndaki Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Özlenen Baz\'a, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AGP 97 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baz\'ı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Baz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan sonra İzmir-Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatılırken, trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Talihsiz kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadının üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)