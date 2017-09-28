DHA YURT - Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

ADANA\'da kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Fatma Durak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçarak izini kaybettirdi.



Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Gece erkek kardeşi ile hava almak için yürüyüşe çıkan Fatma Durak\'a yolun karşısına geçmek istediği sırada beyaz renkli plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Genç kız, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil ise refüjdeki uyarı levhasını devirip, yaklaşık 50 metre ileride durdu. İddiaya göre, duran otomobilin şoför mahallinde oturan kadın sürücü ile yolcu konumundaki bir erkek yer değiştirdikten sonra Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi yönünde kaçtı. Ağır yaralanan Durak, kardeşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan otomobili tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki vatandaşlardan görüntü

- Polisin elinde otomobil parçalarından görüntü

- Otomobilin devirdiği uyarı levhasından görüntü

- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Adli Tıp Kurumu\'nun dış görüntü

- Cenazenin Adli Tıp\'ın morguna taşınması



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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)