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DHA YURT - Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

SİVAS'ta yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay, öldü

12 Kasım 2017 00:07

SİVAS\'ta yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay, öldü. Altınay’ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arayan oğluna babasının öldüğünü söyleyemedi.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi\'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay, yatsı namazını camide kıldıktan sonra, yaya olarak evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Ahmet Altınay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle boş araziye savrulan Altınay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Altınay\'ın cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu açan polis memuru, arayan Altınay\'ın oğluna babasının trafik kazası geçirdiğini belirterek, olay yerine gelmesini istedi. Gelen Ahmet Altınay\'ın eşi ve çocukları, acı haberi alınca gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi polis ekipleri ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.
Yapılan incelemenin ardından Altınay’ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında otomobilin farının kırıldığını tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Polisin çalan telefona cevap vermesi
-Ekiplerin çalışması
-Olay yerine gelen yakınlarının üzüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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