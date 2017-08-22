DHA YURT - Otomobilde öldürülmüş olarak bulundu

ADANA\'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan 69 yaşındaki Kazım Fidancı, kayınbiraderine ait otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin şoför koltuğundaki kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Otomobilin kapısını açan polis ekibi, hem şahsın üzerinde, hem de aracın içinde kan izlerine rastlayınca olay yerine ambulans istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, göğsünde ve vücudunun bazı yerlerinde bıçak yaraları bulunan adının Kazım Fidancı olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Dün kayınbiraderi Ali T.\'nin otomobilini alan Fidancı\'ya telefonla ulaşamayan ailesinin, akşam da eve gelmemesi üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrika çatısı atölyesi işlettiği belirtilen Fidancı\'nın yakınları, acı haberi alıp olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Fidancı\'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Polislerin, otomobilin içinde Fidancı\'nın cesedinde inceleme yapması

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin kendi aralarında konuşmasında kayıp müracaatının olduğunu söylemesi

- Fidancı\'nın yakınlarının ağlaması

- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler



Süre: 02\'19\" - Boyut: 142 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)