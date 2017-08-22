DHA YURT - Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yöne giden TIR\'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Aydın yönüne giden Aydın Kabak (21) yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Sefa Öncül (29) idaresindeki 20 D 1973 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazilli-Aydın Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, TIR şoförü Sefa Öncül jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: NAZİLLİ(Aydın),(DHA)