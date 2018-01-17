DHA YURT - Otomobil, kamyonla çarpıştı; aynı aileden 4 kişi öldü 

Konya\'da otomobilin, kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra yolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe\'nin (48) kullandığı 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyon çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araç içinde sıkışan ve itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişinin cesedi ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)