DHA YURT - Otobüs kamyona çarptı: 2'si ağır 5 kişi yaralı

SAMSUN\'un Havza ilçesinde Otobüs, Kamyona arkadan çarptı, 2\'si ağır 5 yaralı kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, saat 01.30\'da meydana gelen olayda Samsun\'dan İstanbul İstikametine gitmekte olan Korkmaz Bektaş (52) yönetimindeki 34 ULD 66 plakalı yolcu otobüsü Samsun\'un Havza İlçesi Küçük Sanayi sitesi önünde aynı istikamette giden Mitat Taşdemir (52) yönetimindeki 55 VG 708 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyon içerinde bulunan şoför Mitat Taşdemir, otobüs sürücüsü Korkmaz Bektaş, yolculardan Damla Ayan (21), Elmas Alparslan (50) hafif yaralandı. Yolculardan Yaşar Alparslan (65) ve muavin İbrahim Tirsi (24) ise ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Muavin İbrahim Tirsi (24) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Havza Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedavi sonrası yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Alparslan ve İbrahim Tirsi Samsun\'a sevk edildi. Muavinin iki ayağında da kırıklar olduğu öğrenildi. Bu arada kaza yapan otobüsteki yolcular farklı bir otobüsle olay yerinden taşındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otobüsten görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Yolculardan görüntü

-İtfaiye

-Polis ekipleri

-Sağlık görevlileri ve ambulanstan görüntü

-Hastaneden ve yaralılardan görüntü

-Detaylar

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Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN /HAVZA(Samsun),(DHA)