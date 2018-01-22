DHA YURT - ÖSO kampına roket düştü: 2 ölü, 12 yaralı

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı\'na getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

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Haber-Kamera: Kasım NARCI / HATAY (DHA)

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