T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - ÖSO güçleri Raco'nun eteklerinde hazır bekliyor 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı

19 Şubat 2018 16:28

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ; ÖSO güçleri Raco beldesinin alınması için hazırlık yaptığı ve bölgeye takviye güçlerin gönderildiği öğrenildi. Çevredeki köyleri alan ve Raco beldesinin eteklerine kadar gelen ÖSO güçleri hazır bekliyor. Yapılan hazırlıkların ardından Raco beldesine önümüzdeki günlerde operasyon başlatılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------
-ÖSO güçlerinin Raco eteklerinde çekilen görüntüleri 

Haber : İrfan SAPMAZ / AZEZ (Suriye) (DHA) 

====================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı HarekatıRacoYerelYapılanGörüntü Dökümü ÖSOSAPMAZAZEZ Suriye DHA  ====================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24