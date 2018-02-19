DHA YURT - ÖSO güçleri Raco'nun eteklerinde hazır bekliyor 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ; ÖSO güçleri Raco beldesinin alınması için hazırlık yaptığı ve bölgeye takviye güçlerin gönderildiği öğrenildi. Çevredeki köyleri alan ve Raco beldesinin eteklerine kadar gelen ÖSO güçleri hazır bekliyor. Yapılan hazırlıkların ardından Raco beldesine önümüzdeki günlerde operasyon başlatılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO güçlerinin Raco eteklerinde çekilen görüntüleri

Haber : İrfan SAPMAZ / AZEZ (Suriye) (DHA)

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